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Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi - Son Dakika

Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi

26.08.2021 14:12
Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi, System.String[]

Rize'de, çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamda oynamaları ve vakit geçirmeleri amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da desteğiyle 70 köye oyun parkı kuruldu.

Rize'de, çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamda oynamaları ve vakit geçirmeleri amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da desteğiyle 70 köye oyun parkı kuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların köylerde daha çok vakit geçirmeye başlamasıyla İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi tarafından kırsal alanlardaki altyapı ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Söz konusu eksikliklerin yanı sıra çocukların köylerde daha sağlıklı ve güvenli ortamda oynamaları ve vakit geçirmeleri amacıyla oyun parkı ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran İl Özel İdaresi, il genelinde ilk etapta nüfus yoğunluğu fazla olan 70 köye 2 kaydırak, 2 salıncak, 1 tahterevalli, 1 ahşap oturma bankı ve 1 ahşap çardaktan oluşan oyun alanları imalatı gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında şu ana kadar merkezin yanı sıra Çayeli, Ardeşen, Pazar, Fındıklı, Kalkandere, Güneysu, İyidere, İkizdere, Derepazarı ve Hemşin ilçelerine bağlı köylerde çocuklar için oyun parkları kuruldu.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkların hizmete açılmasıyla yaklaşık 6 aydır yürüttükleri projenin ne kadar yerinde bir çalışma olduğunu gördüklerini söyledi.

Finansmanın bir kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıklarını belirten Türüt, "Parklar çocuklarımızın kullanımına açıldı. Çocuklarımız yapımı biter bitmez oyun parklarında buluştular. Güzel bir hizmet. Geri dönüşlerinde çok olumlu mesajlar aldık." diye konuştu.

Türüt, salgın sürecinde köylere ilginin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle beraber köylere doğru bir göçün de olduğunu düşünüyoruz. Köylerimize yaptığımız altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla beraber konforu da artırdıkça artık vatandaşlarımız köyde daha çok zaman geçirdi. Yavrularımız köylerde bir araya gelip oyun alanı bulamıyorlardı. İnşallah bu eksikliği de gidermiş olacağız. Sadece oyun parklarıyla bitirmeyeceğiz. Ek olarak ailelerin de burada rahat bir şekilde zaman geçirmesini sağlayacak diğer projeleri de inşallah bu sene içerisinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz."

Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi
Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi
Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi
Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi
Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi

oyunlar, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de köylere kurulan oyun parkları çocukları sevindirdi - Son Dakika


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