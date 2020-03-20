Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı - Son Dakika
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Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı

6 saat önce

RİZE'de alınan kararla kuaför, berber ve güzellik salonları koronavirüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle kapatıldı.

Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı, System.String[]

RİZE'de alınan kararla kuaför, berber ve güzellik salonları koronavirüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle kapatıldı.

Rize Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, üyelerinden gelen talepler üzerine kuaför ve berber dükkanlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici sürüyle kapatılmasını gündeme getirdi. Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Rize Valiliği Toplum Sağlığı Başkanlığı'nca yapılan görüşmeler sonrası, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 15 gün süreyle kapatılmasına kararı verildi.

Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmaması için birçok konuda önlem alınmasının gerektiğine söyledi. Gündoğan, "Berber ve kuaför esnafımız iş yerlerimizde 1 saate yakın müşterilerle yakın temas kurmak zorunda. Bu yüzden mesleğimiz hem bizim için hem de müşterimiz için risk oluşturuyor. Bu yüzden kuaför ve berberlerin bir süreliğine kapatılması ya da çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilmesini talep ettik. Görüşmeler sonunda bu talebimiz haklı bulunarak onaylandı. 15 gün boyunca iş yerlerimizi açamayacağız. Konuyu üyelerimize bildirdik. Onların ve müşterilerinin sağlığı için bu önemli bir tedbirdir. Bizler meslek odaları olarak kararlar alabiliriz. Herkesin kendi hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda devlete yardımcı olmamız lazım" dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE DE BÖYLE BİR KARAR ALINMALI'

Gündoğan bu kararın tüm Türkiye'de uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu konuyu gündeme almalı. Berberlerde kuaförlerde risk gurubunda yer alıyor. En azından bizim yaptığımız gibi 15 gün boyunca tedbir amaçlı kapama yapılabilirdi. Bu zamanda kuluçka dönemi için yeterli. El ele vererek bu virüsten kurtulabiliriz. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz risk altında olduğundan dolayı Türkiye genelinde de böyle bir karar alınmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'İŞ YERİMİZİ BUGÜNDEN İTİBAREN KAPATTIK'

Kuaför Selçuk Ekşioğlu kapatılma kararının doğru olduğunu belirterek "Bizim ve müşterilerimizin sağlığı açısından bu gerekliydi. Bizde bu konuda olumlu görüş verdik ve iş yerimizi bugünden itibaren kapattık. Ödemelerimiz var müşterilerimize karşı sorumluluğumuz var fakat önce sağlık dedik" dedi.

Kadın kuaförü Keramet Karafazlı da kararın yerinde olduğunu ifade ederek, "İnsanlarla sürekli yakın temas halinde olmamız gerekiyor. Bizim açımızdan müşterilerimizin sağlığı için bir süre kapalı olmamız yerinde bir karar olmuştur. Müşterilerimiz arayıp soruyor ve bu durumu anlayışla karşılıyorlar. Onlarda sürecin farkındalar. Hastalığın durumuna öre 15 gün sonra durumu tekrar değerlendireceğiz. Bizde sosyal medya aracılığı ile müşterilerimize bu durumu ulaşarak bildirdik" diye konuştu.

VATANDAŞLAR KARARI DESTEKLİYOR

Vatandaşlarda alınan yasağı desteklediklerini belirtti. Yavuz Karaosman kapatma kararını desteklediğini söyleyerek, "Kuaförlerden çoluk çocuğumuza virüs alıp taşıyabiliriz. Bu kararı doğru buluyorum" dedi. Hasan Delibalta ise "Herkesin her kesimin tedbir almasını gerekiyor. Bir kişinin 400 kişiye bu virüsü bulaştırma riski varmış. Daha sıkı tedbirler alınmalıydı. Kuaförlerde kahvehaneler gibi kapatılmalıydı. Şu an kapatıldı. Camilere gidemiyorum içimiz buruk. Ama sağlıktan ötesi yok. Devletimizi destekliyoruz" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:39 Kaynak: DHA

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