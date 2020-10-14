Rize'de kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de gerçekleştirilen iki ayrı aramada 1 kilo 750 gram kubar esrar, 18 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Rize Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Pazar ilçesinde bir köyde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı değerlendirilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmanın ardından arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda C.S, H.D. ve İ.D'ye ait ev ve eklentilerinde 1 kilo 750 gram kubar esrar, 10 gram Hint kenevir tohumu, muhtelif esrar içme aparatı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Çayeli ilçesinde bir köyde ise İ.H.M'ye ait evde yapılan aramada, saksılara ekilmiş 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.