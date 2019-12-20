Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu - Son Dakika

Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sahil güvenlik ekiplerince nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sahil güvenlik ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 1,5 ton balık ele geçirildi.

Uygulamalarda boy ve ağırlık yasaklarına uymayan bir kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.