Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu - Son Dakika

Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

6 saat önce

Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.

Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu, System.String[]

Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sahil güvenlik ekiplerince nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sahil güvenlik ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 1,5 ton balık ele geçirildi.

Uygulamalarda boy ve ağırlık yasaklarına uymayan bir kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı
Mantar avcısı Arthur, 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Son Dakika Haberleri
17:40 İspanya ve Portekiz sele teslim: 4 ölü - Son Dakika
17:40 Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Son Dakika
17:40 "Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi" - Son Dakika
17:35 Bilecik'te ezan okuma yarışması - Son Dakika
17:35 Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
16:35 Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:44:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de küçük boyda avlanan 1,5 ton balığa el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]