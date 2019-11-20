Rize'de Küçük Sanayi Alanı Projesi kapsamında yapılan kamulaştırmalar

Rize'de kent merkezinde, Küçük Sanayi Alanı Projesi kapsamında yapılan kamulaştırmalara bir grup tepki gösterdi.

Küçük Sanayi Alanı Projesi kapsamında Uzunköy köyünde bazı taşınmazların düşük bedelle kamulaştırıldığını iddia eden bir grup vatandaş, Rize Belediyesi önünde toplandı.

Buradan Valiliğe kadar yürüyen grup, sorunlarının çözümü için Vali Kemal Çeber ile görüşmek istedi.

Burada grup adına gazetecilere açıklama yapan Şaban Kanoğlu, Çiftekavak, Hayrat ve Kanbursırt mahalleleri ile Uzunköy köyünde sanayi sitesi yapılmak üzere acil kamulaştırma kararı alındığını söyledi.

Mahalle halkına kamulaştırma kararlarının tebliğ edildiğini belirten Kanoğlu, şunları kaydetti:

"Tarafımıza tebliğ edilen kararlar, yöre halkını şoka uğratmıştır. Rize'nin her yerinde yapılan kamulaştırmalar ve bu kamulaştırmalarda takdir edilen değerler ve ödenen paralar bellidir. Bize takdir edilen bedeller bu bedellerle karşılaştırıldığında çok komiktir. Taşınmazlarımızın piyasa rayiç değerlerinin verilmemesini anlayışla karşılarız ancak mallarımızın çekirdek parasına gasp edilmesine de izin vermeyeceğiz. Şehir merkezine 3,5 kilometre mesafede böyle değer mi olur?"

Kanoğlu, sadece haklarını istediklerini ifade ederek, "Sesimize, feryadımıza devlet büyüklerimizin kulak vermesini istiyoruz. Sevgili Cumhurbaşkanımız dün vekillere talimat verdi, 'Hafta sonu seçim bölgelerine gidin, halkla iç içe olun, çözüm bulun.' dedi. İşte biz buradayız ve çözüm istiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlar Naciye Yanbay ise haklarını istediklerini belirterek, "Oralar babamın, büyüdüğümüz ve hayatımızın geçtiği yerler. Üç kuruşa alınır mı? Biz buna razı gelmeyiz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından gruptan 5 kişi, Vali Çeber ile görüştü.