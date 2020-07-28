Rize'de kurban pazarı esnafı satışların az olmasından şikayetçi

Rize'de bu yıl kurbanlık satışları beklentilerin çok altında olunca kurban pazarı esnafı getirdikleri hayvanların elinde kalmasından dert yanarken, 1 ton 60 kilogram gelen kurban pazarının ağası 'Minik' isimli boğa ise 24 bin liradan alıcı buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Rize'de kurbanlık satan esnaf, geçmiş yıllara nazaran satışların az olduğundan dert yandı. Yerli küçük baş hayvan satmasına rağmen hibe ile alınan küçük baş hayvanların pazara indirildiğini dile getiren Şafak Çelik isimli kurban satıcısı "Satışlarımız durgun, bin lira ile 3 bin lira arasında fiyatlarımız değişiyor. Kasaptaki et fiyatına. Kendi üretimimiz, kendi yaylamızda yetiştirdik. Ama şuan hiçbir değeri yok. Adamın yeri var diye devlet bedava koyun vermiş, hiç emek sarf etmemiş, bir şey etmemiş, 1000 liradan kampanya yapıyorlar bizi de etkiliyor bu durum. Biz kuzudan beri büyütüyoruz. Yine de kaliteden anlayan bizden alıyor. Şuan satışlarımız durgun ama arefe günü olacak asıl satışlar. Genelde elimizde kalmıyor ama bu yıl kalacak gibi görünüyor" dedi.

Bir başka kurban satıcısı Hacı Şinaforoğlu kurbanlık hayvanların masraflarının bu yıl geçen yıla oranla arttığını dile getirerek "Masraflarımız çok arttı. Biz bu hayvanları dağda yetiştiriyoruz. Şuan satışlarımız durgun, elimizde ki mal biter diye düşünüyoruz ama kalabilir de. Pandemi dönemi de hayvancılığı baya etkiledi. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazarın ağası 1 tonluk 'Minik'

Kurban pazarının bu yılki ağası ise 1 ton 60 kg olan 'Minik' isimli tosun oldu. 2 yaşında olmasına rağmen etrafındaki büyük baş hayvanlardan büyük görünen ve herkesin ilgi odağı olan Minik, Diyarbakır'dan gelerek Rize'de 24 bin liradan da alıcı buldu. Minik'in Doğu Karadeniz'in en büyük büyükbaş hayvanı olduğunu dile getiren kurban satıcısı "10 aydır beside. Bu normalde tohumluk olarak kullanılır. Kalitesi çok iyidir. Genleri hiç şaşmamış. Geleceğinden emin olduğumuz için ismini de Minik koyduk ama biz bu kadar büyük olacağını hiç düşünmedik" şekline konuştu. - RİZE