Son Dakika Haberleri: Rize'de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık 'Asya' alıcısını bekliyor
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Rize'de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık 'Asya' alıcısını bekliyor

2 saat önce

Kurban Bayramı yaklaşırken Rize Kurban Pazarı'nda hareketli günler yaşanıyor.

Rize'de kurban pazarında 1 ton 600 kilogramlık kurbanlık 'Asya' alıcısını bekliyor, System.String[]
Kurban Bayramı yaklaşırken Rize Kurban Pazarı'nda hareketli günler yaşanıyor.

Kaçkarlar'dan getirilen 'Asya' isimli kurbanlık tosun ise pazarın gözdesi oldu. 1 ton 600 kilogram gelen Asya 32 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Asya'nın sahibi Adem Köse, Asya'nın Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'a yakışacağını belirterek "Hasan Kartal'ın namını duyduk ona da Asya yakışır onun için getirdik. Asya başkanımıza yakışır kendisini burada bekliyoruz" dedi.

Asya'nın yetiştiricisi olan diğer besici Talat Topal ise "Kaçkar dağlarında 2500 rakımda otlamış yem falan yememiş orada doğal beslenmiş, 3 sene beslenmiş bir kurbandır. Rize'ye bir ağa getirdik. Asya ağayı alacak bir ağa bekliyoruz. 32 bin lira istiyoruz son fiyat 32 bin TL" açıklamasında bulundu.

Pazarda yaşanan yoğunluk satışlara da yansıyor. Sıkı pazarlıklar sonucu kurbanlarını alan vatandaşlar fiyatlarında iyi olduğunu belirtti. Kurban alıcılarından Mehmet Tepe: "aşırı bir fiyat yok herkes hak ettiğini alıyor. Allah tekrarını nasip etsin" diye konuştu. - RİZE
Kurban Bayramı, Asya, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:51 Kaynak: İHA
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