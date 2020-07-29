Rize'de kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor - Son Dakika

RİZE'deki kurban pazarında besiciler özellikle tonlarca ağırlıktaki boğalarına müşteri bulmakta güçlük çekiyor. Satışların az yaşandığı pazarda kurban sahipleri ve müşteri pazarlıklarında ise koronavirüs önlemleri göz ardı ediliyor.

Rize Belediyesi'nin katlı kurban pazarında satıcılar, kurbanlık kesecek alıcıları bekliyor. Günler öncesinde pazar alanında yerini alan satıcılar, bu yıl kurban satışlarının olmamasından yakınıyor. Hayvan sahipleri, özellikle tonlarca ağırlıktaki boğalarına alıcı bulamayıp, geri götürmekten edişe ediyor. Pazarlıklar esnasında koronavirüs önlemleri ise unutuluyor. Satışın heyecanına kapılan alıcı ve satıcı, pazarlık sırasındaki sosyal mesafe kurallarını göz ardı edereki el sıkışıp anlaşıyor.