RİZE'DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI - Son Dakika

RİZE'de açılışı yapılan 24 kütüphane ile beraber, kentte kütüphanesiz okul kalmadı. Rize Valisi Kemal Çeber, 'Biz Rize olarak bu projeyi ilk tamamlayan illerden birisi olmak istedik ve bugün itibariyle de sonuca ulaştık. 257 okulumuz hiçbiri bugün itibariyle kütüphanesiz kalmadı' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında, Rize'de bugün 24 okul kütüphanesi törenle açıldı. Merkez Kurtuluş İlkokulu'nda gerçekleştirilen ve ilçelerdeki okullara video konferans sistemiyle bağlanılan törenle merkez ilçe dahil 7 ilçede toplam 24 okulda kütüphaneler öğrencilerin hizmetine sunuldu. Yapılan açılışla beraber kentte kütüphanesi olmayan okul kalmadı, 257 okulun hepsi kütüphaneye kavuştu.

Rize Valisi Kemal Çeber, 'Milli Eğitim bakanımızın göreve gelir gelmez başlattığı en önemli projelerden birisi, Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmasın projesiydi. Biz Rize olarak bu projeyi ilk tamamlayan illerden birisi olmak istedik ve bugün itibariyle de sonuca ulaştık. 257 okulumuzun hiçbiri bugün itibariyle kütüphanesiz kalmadı. 24 okulumuzun kütüphanesini bugün toplu olarak açtık. Hepsinde yeterli sayıda kitap var ancak biz yine de öğrencilerin okumayı arzu ettiği eksik ne varsa onları da tedarik edeceğiz' dedi.

'KÜTÜPHANELERİMİZİN YERİ VAZGEÇİLMEZDİR'

Kütüphanelerin hayatlarımızda ki yerinin vazgeçilmez olduğunu söyleyen Vali Çeber, 'Günümüz çağında dijitalleşme ile internetten bilgiye ulaşma alışkanlığı kütüphaneleri yalnızlığa itse de, kütüphanelerimizin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir. Çünkü kitabın yerini hiçbir şey tutamaz. İnternetten her zaman sağlıklı bilgilere ulaşamaya biliyoruz. Kütüphaneler bilgiye ulaşmadaki en güvenilir kaynak olarak her zaman hayatımızda önemli bir yer tutacaktır' ifadelerini kullandı.

Kütüphanedeki materyallerin birçoğunu kentteki meslek liselerinde yaptığını belirten Vali Çeber, 'Rize'de eğitim öğretim olarak istatiksel çok iyi yerdeyiz. Kütüphaneler noktasında olan küçük eksikliği bugün itibariyle gidermiş olduk' dedi.