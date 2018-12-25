Son Dakika Haberleri: Rize'de Lisenin Çatısı Yandı

Rize'de Lisenin Çatısı Yandı

38 dakika önce

RİZE'deki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nin çatısında yangın çıktı.

Rize'de Lisenin Çatısı Yandı, System.String[]
RİZE'deki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nin çatısında yangın çıktı. Okul binası, tahliye edilirken, alevler de itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Merkeze bağlı Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki  Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nde, saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıyı saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Okuldaki alarm zilini çalınarak, bina tahliye edildi. İhbarla kısa sürede okula gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, söndürme çalışmasının ardından sınıflara alındı. Alevlerin sardığı çatıda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:37 Kaynak: DHA

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