Aynı mahallede ayıyı fark eden bir vatandaş ise Rize Orman İşletme Müdürlüğünü arayıp ayıyla arasında 100 metre olduğunu belirterek, "Ne yapalım buna, yemek mi verelim?" diye sordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Rize'de mahalleye inen ayı görüntülendi - Son Dakika

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