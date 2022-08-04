Rize'de mahalleye inen ayı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de mahalleye inen ayı görüntülendi

04.08.2022 11:42
Rize'de mahalleye inen ayı görüntülendi

Rize'de mahalleye inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize'de mahalleye inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Fener Mahallesi'ne gece geç saatlerde inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı.

Durumu fark eden vatandaşların evlerinden cep telefonuyla görüntülediği ayı, çevrede gezindikten sonra gözden kayboldu.

Aynı mahallede ayıyı fark eden bir vatandaş ise Rize Orman İşletme Müdürlüğünü arayıp ayıyla arasında 100 metre olduğunu belirterek, "Ne yapalım buna, yemek mi verelim?" diye sordu.

Aç kalan ayıların son günlerde yiyecek bulmak için sık sık yerleşim yerlerine kadar indikleri görülmeye başladı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var Gökyüzünün yıldızları Rize semalarında uçtu Gökyüzünün yıldızları Rize semalarında uçtu Rize'de SOLOTÜRK heyecanı Rize'de SOLOTÜRK heyecanı
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de mahalleye inen ayı görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de mahalleye inen ayı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement