RİZE'DE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR - Son Dakika

RİZE'DE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR Rize'nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor.
RİZE'DE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR Rize'nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor.
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14.07.2020 05:25:04. #1.13#
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