Rize'de maske takmayan 195 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Ekiplerin, denetimler sırasında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardığı belirtilen açıklamada, 4 günde maske takmayan 195 kişiye toplam 175 bin 500 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske takmanın zorunlu olduğu il genelinde denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Rize 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen maske takmayan 195 kişiye 175 bin 500 lira ceza uygulandı.

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