Mayıs'ta yağan kara Rizeli vatandaştan ilginç tepki: "10 gündür yanıyorduk, şimdi donuyoruz" - Son Dakika

Mayıs'ta yağan kara Rizeli vatandaştan ilginç tepki: "10 gündür yanıyorduk, şimdi donuyoruz"

Rize yaylalarında ki vatandaşlar mayıs karının heyecanını yaşadı

RİZE - Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırtırken bir vatandaşın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında verdiği tepkiler de herkesi güldürdü.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'de de etkili oldu. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarının ardından Karadeniz'in sahil şeridine en yakın yaylası Handüzü Yaylası da beyaza büründü. Yaylada kalan vatandaşlar da kar yağışını sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak duyurdu. Canlı yayın yapan Hüseyin Metin isimli bir vatandaşın Rize şivesi ile "10 gündür yanayiduk, şindi donayiruk" demesi herkesi güldürdü.