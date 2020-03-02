Rize'de, mehmetçik'e destek yürüyüşü - Son Dakika

Rize'de, Mehmetçik'e destek yürüyüşü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası 2 sporcu, Fırtına Deresi üzerindeki zipline hattında baş aşağı asılarak, Türk bayrağı açtı.

Çamlıhemşin ilçesinde belediye binası önünde toplanan kalabalık, şehit askerler için dua etti, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Yürüyüşe, Çamlıhemşin Kaymakam'ı Ahmet Çelik ile Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da katıldı. Gruba, Türk bayrakları ile donatılan araç konvoyu da eşlik etti. Belediye binası önünde başlayan ve Mehmetçik'e 'yanındayız' mesajı verilen yürüyüş, Kemer Köprü mevkisinde sona erdi.

Yürüyüş sonrası Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü üyesi 2 sporcu, Fırtına Deresi üzerindeki zipline hattında baş aşağı asılarak, Türk bayrağı açtı.