Rize'de meslek lisesi öğrencileri "bungalov" üretiyor - Son Dakika

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya bölümü öğrencileri, bölge turizminde talebin artmasıyla bungalov üretiyor.

Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) desteğiyle 2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığınca döner sermaye kapsamına alındı.

Bu doğrultuda Bakanlık ve iş insanlarınca mobilya bölümündeki ekipmanların yenilendiği okulda öğrenciler, masa, dolap gibi eşya üretimine başladı.

Kovid-19 salgınıyla turizmde bungalovlara artan talep doğrultusunda okul ile Ardeşen TSO ortak çalışma başlattı.

Meslek lisesi öğrencileri, iş insanlarının sağladığı malzeme desteğiyle tanıtım amacıyla kütüphane olarak kullanılmasına karar verilen ilk bungalovun yapımını tamamladı.

Öğrenciler, talep doğrultusunda turizm işletmeleri için bungalov yapımını sürdürecek. Ardeşen TSO ise pazar konusunda okula destek olacak.

Ardeşen TSO Başkanı İsmail Kuyumcu, AA muhabirine, iş birliği içinde çalıştıkları Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mobilya alanında destek sağladıklarını söyledi.

Rize'nin çaydan sonra en önemli ekonomik değerinin turizm olduğuna dikkati çeken Kuyumcu, "Turizmde bungalov evlere ciddi talep var. Hem bölgedeki meslek sektörünü büyütmek hem de okulumuz öğrencilerinin, ara elamanlarının bölgede ihtiyaç duyulan ürünlerle ilgili yetişmesi için katkı sağladık. Buradaki esas başarı okulumuzundur. Öğretmenlerimiz ve ekibi en güzel şekilde ustalarımızı yetiştiriyor ve eğitiyorlar. Bu proje sonrasında iş bulma imkanları olacak." dedi.

Kuyumcu, fikir birliğinin devamı durumunda pazar konusunda okula yardımcı olacaklarını, seri üretime katkı sağlayacaklarını belirterek, "Başta amaç öğrencilerimizi yetiştirmek, sonrasında bölge turizmine katkı sağlamak. Coğrafya bungalov evlere çok yatkın." ifadesini kullandı.

"Her alanda üretim yapabilecek durumdayız"

Okul Müdürü Mustafa Hacıoğlu ise mobilya bölümünün yoğun çalıştığını dile getirerek, 21 okula kütüphane, Çamlıhemşin Öğretmenevine kış masaları yaptıklarını aktardı.

Hacıoğlu, iş insanlarının desteğinin yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda bölge turizm açısından önem arz etmeye başladı. Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası ile böyle bir yola çıktık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de projeyi beğendi. Bu tarz kütüphane yaparak Türkiye'ye örnek bir proje çıkarmak istedi. Çalışmalarımızı iki alanda bu şekilde sürdüreceğiz. Buraya gelen öğrenciler üniversite hayallerinin yanında bu tür çalışmaları gördükten sonra büyük heyecan duyacaktır. Ailelerin hepsi çocuklarının üniversite kazanmasını düşünüyor ama bu tür çalışmalar büyük örnek oluşturuyor."

Mobilya bölümü 11. sınıf öğrencisi Yasin Topaloğlu işe başladığı günden itibaren çok geliştiğini ifade ederek, "Keseri elime aldığımda çok mutlu oldum. Sabah evden çıkınca severek geliyorum. Okula geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum ama bu işi seviyordum. Öğretenlerimiz sayesinde öğreniyorum. Hafta içi yetmiyor, bazen hafta sonu çalışıyorum. Bungalovun her aşamasında bulundum. Mezun olunca kendi evimi yapabilecek kapasiteye geleceğime inanıyorum." diye konuştu.