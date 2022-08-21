Rize'de meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu - Son Dakika
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Rize'de meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu

21.08.2022 16:20

Rize'de meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu Rize'de dün Arap turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu.

Rize'de meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu

RİZE - Rize'de dün Arap turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu.

Kaza, Güneysu ilçesine bağlı Asmalı Irmak köyünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelmiş, bölgeye Trabzon'dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü Davut Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrilmişti. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 2'si ağır 25 kişi yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere taşınan yaralılardan 18'i taburcu olurken 3 ağır olan yaralından 2'si hayati tehlikeyi atlattı. Yaralı turistlerin 4'ünün tedavisi RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2'sinin Rize Devlet Hastanesi'nde devam ederken kazada yaralanan şoför Davut Ş.'nin ise KTÜ Farabi Hastanesi'nde ki tedavisi sürüyor.

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Rize'deki kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu Rize'deki kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu Trabzon'da uçuruma düşen turisti ekipler kurtardı Trabzon'da uçuruma düşen turisti ekipler kurtardı
Kaynak: İHA

Trabzon, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu - Son Dakika
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