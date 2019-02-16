Son Dakika Haberleri: Rize'de MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Rize'de MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

1 saat önce

Rize'de, MHP belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Rize'de MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı, System.String[]
Rize'de, MHP belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı İhsan Alkan, yerel seçimlerde aday çıkardıkları belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlandıklarını söyledi.

Merkez ilçede aday çıkarmadıklarını hatırlatan Alkan, "16 belediyede yarışa hazırız. Güneysu'da da aday göstermeyeceğiz." dedi.

Alkan, Rize'de MHP'nin adayları olmadığı, adaylarının çekildiği yönünde söylemler bulunduğunu anlatarak, "Bize sadece Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 'Aday çıkartmayın' diyebilir. Biz sadece Güneysu adayımızı geri çektik. Rize'de Cumhur İttifakı vardır." dedi.

Herkesin gönül rahatlığıyla MHP'ye oy verebileceğini vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:

"Kazandığımız belediyelerde bundan önceki hizmetlerin en az iki katını yapmaya çalışacağız. Çünkü bizim ilk belediyelerimiz olacak. Biz Rize'de bütün siyasi partililere gönül verenlerden oy istiyoruz. 'Oylarınızı MHP'ye verin' diyoruz. 'Vermeyeceğim' diyenlere, 'O zaman AK Parti'ye verin' diyoruz. Bu, Cumhur İttifakı'na uygun hareket etmektir. Sadece iki ilçede adayımız yoktur. Diğer adaylarımız çalışmalarının başındadır. Sırt sırta yarıştığımız yerler var. MHP burada alternatif bir parti. MHP 16 ilçede niye adaylarını çeksin? Burada bir çekilme olacaksa bütün siyasi partiler adaylarını çeksin. MHP adaylarına destek olsunlar. Biz bunun için yarış ediyoruz. Bizim sadece birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Güneysu, belediye başkan adayı, Rize, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Anket Sorusuna Dikkat Çeken Cevap: Yüzümde Saklı İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzim Kuyruğu Eleştirisine Yanıt: Yokluk Değil, Varlık Kuyruğu Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:49:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]