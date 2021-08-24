Rize'de Millet Bahçesi Projesi hızla devam ediyor - Son Dakika

Rize'de Millet Bahçesi Projesi hızla devam ediyor

Ak Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı:

"İnsanların sosyal zamanlarını geçirebileceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz"

"2 yıl içerisinde projenin tamamlanarak halkın kullanıma açılacak"

"Teknoloji ile deniz suyuna dayanıklı bir dolgu işlemi gerçekleştiriyoruz"

RİZE - İnşaatı devam eden Millet Bahçesi projesi ile şehrin sosyal hayatının Rize sahiline taşınacağını dile getiren Milletvekili Muhammed Avcı "Rize merkezin adeta buraya taşınabileceği, sosyal zamanlarını burada geçirebileceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Rize'de halkın zamanlarını geçirebileceği sosyal alanların açılması için başlatılan projeler devam ediyor. Rize sahilinde inşaatı devam eden, içerisinde dünyanın en büyük çay bardağı olma özelliğini taşıyan bir yapının yer aldığı Çay Çarşısı projesinin yanı sıra Millet Bahçesi'nin inşaatı da devam ediyor. 100 metre derinliğinde 1 kilometreye yakın bir dolgu ile 400 dönümlük bir arazide yapılacak olan Millet Bahçesi için denize dolgu işlemi devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı proje içerisinde halkın sahile daha kolay ulaşabilmesi şehir ile sahil arasında ki Karadeniz Sahil Yolu ile alakalı çalışmalarında olduğunu dile getirdi.

Daha önce planlanan Millet bahçesi projesinde bazı değişiklikler yaptıklarını ve 400 dönümlük bir arazide projenin gerçekleşeceğini dile getiren Avcı "Millet Bahçesi ile ilgili esasında projemiz çıkmıştı ama çok beğenmedik. Belediye başkanımızla da üzerinde müzakere ettik. Eleştirdiğimiz konular vardı. Tekrar yeni bir proje çizilmek üzere ilgili yere gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üzerinde çalışıyor şu anda. Yeni projemiz son noktaya geldi. Tabi onun öncesinde burada yeni bir dolgu alanı inşa etmemiz geriyor. Yaklaşık 100 metre derinliğinde 1 kilometreye yakın uzunluğunda da bir dolgu alanı inşa ediyoruz. Oraya denize sıfır bir tahkimat alanı oluşturacağız ve yürüyüş alanları oluşturacağız. Yeni bir sahil koridoru oluşturuyoruz. Hemen o koridorun içerisinde de yaklaşık 400 dönümlük bir arazi içerisinde bir millet bahçesi inşa edeceğiz" diye konuştu.

"2 yıl içerisinde projenin tamamlanarak halkın kullanıma açılacak"

2 yıl içerisinde projenin tamamlanarak halkın kullanıma açılacağının altını çizen Avcı "Rize'nin en önemli problemlerinden bir tanesi sahil ile entegrasyonuydu. Sahildeki yaşam alanları hemşerilerimiz tarafından sürekli eleştiriye tabi tutuluyordu. Şu an ki yaşam alanını çok daha nitelikli bir hale getiriyoruz, ailelerin çok rahatlıkla gelebileceği. Rize merkezin adeta buraya taşınabileceği, sosyal zamanlarını burada geçirebileceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bir buçuk 2 yıl içerisinde de inşallah bitirmeyi planlıyoruz. Burası bir çekim alanına dönüşüyor. En önemli meselelerimizden bir tanesi sahil yolumuzun şehir ile sahil arasından geçmesinden dolayı bir kopukluk var. Bu kopukluğu telafi etmek babında bir çalışma yürütüyoruz. Burayı hazırladıktan sonra ailelerin, insanların buraya çok rahat gelebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onu da en kısa zamanda tamamlayacağız. Rize sahili çok önemli bir yaşam alanına dönüşmüş olacak" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji ile deniz suyuna dayanıklı bir dolgu işlemi gerçekleştiriyoruz"

Geçmişte deniz dolgusuna yapıldığı için kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan belediye blokları gibi bir çalışma olmayacağının, teknoloji ile deniz suyuna dayanıklı bir dolgu işlemi gerçekleştirildiğini hatırlatan Avcı "O binaların yapılış tarihi 1960'lara dayanıyor. Tabii ki o zamanın teknolojisiyle şimdiki teknoloji bir değil. Yani deniz suyundan korunabilmek için yığınla malzeme var. Gerçekten de mühendislik çok ilerledi. Altmış yıl öncesinden bahsediyoruz. Şu anda biz denizin üstünde hastaneler yapıyoruz, denizin altında tüp geçitler yapıyoruz. Dolayısıyla bir problem olmaz. Zaten burası sosyal bir alan olacağı için yapıya açık olmayacak. Burada yapı olmayacak. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak kafe ve restoranlar olduğu, küçük alanlar dışında yapıya müsaade edilmeyecek bir yeşil alan hemşerilerimizin hizmetine sunulacak" şeklinde konuştu.