Kaza, Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz sahil yolu üzerinde ilerleyen Özgür K. hakimiyetindeki minibüs, yolda temizlik çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü 'ne ait araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan minibüs sürücüsü n Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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