Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

03.06.2022 18:05
Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde bir minibüsün Karayollarına ait temizlik aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde bir minibüsün Karayollarına ait temizlik aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz sahil yolu üzerinde ilerleyen Özgür K. hakimiyetindeki minibüs, yolda temizlik çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan minibüs sürücüsü n Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
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Kaynak: İHA

Karadeniz, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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