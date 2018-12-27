Son Dakika Haberleri: Rize'de Minibüs Yayalara Çarptı: 2 Yaralı

Rize'de Minibüs Yayalara Çarptı: 2 Yaralı

39 dakika önce

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Rize'de Minibüs Yayalara Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kazım Eren Kazdal yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Koçer ve Marife Özay'a çarptı.

Kazada yaralanan Nazan Koçer Rize Devlet Hastanesine, Marife Özay ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Marife Özay'ın Rize Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı, Nazar Koçer'in aynı okulda felsefe öğretmeni olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:51 Kaynak: AA

Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi

Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 21:30:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de Minibüs Yayalara Çarptı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]