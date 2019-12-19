Rize'de Minik Yüreklerden Dev Kampanya - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Rize'de Minik Yüreklerden Dev Kampanya - Son Dakika

Rize'de Minik Yüreklerden Dev Kampanya

6 saat önce

Rize'de bir grup öğrenci yaptıkları bilekliklerden elde ettikleri geliri lösemi hastalarına bağışlıyorlar.

Rize'de Minik Yüreklerden Dev Kampanya, System.String[]

Rize'de bir grup öğrenci yaptıkları bilekliklerden elde ettikleri geliri lösemi hastalarına bağışlıyorlar.


Rize'nin Ardeşen ilçesinde başlatılan Minik Yüreklerden Dev Kampanya projesi büyük destek ve takdir topluyor.


Mesut Karaoğlu İlkokulu Öğretmenlerinden Nevin Ökten Şeremet'in başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şeremet'in sınıfı olan 4/C sınıfı öğrencileri isim yazılı bileklikler yapıyor.


Gelirini Lösemi ile savaşan ve maddi zorluk çeken yaşıtları ile paylaşacak olan minik yüreklerin bu davranışı büyük destek ve takdir topluyor.


Ardeşen Mesut Karaoğlu İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Gültekin ve öğrenciler projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştılar.


Öğrenciler yaptıkları açıklamada "Sosyal Bilgiler dersimizde sosyal sorumluluk projelerine bakıyorduk. Bu projelerden birini biz de yapmak istedik. Bileklik yapmaya karar verdik. Yaptığımız bilekliklerden kazandığımız paraları da Lösemi hastası olan arkadaşlarımıza kardeşlerimize bağışlayacağız. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.


Nevin Şeremet'in oğlu Emir, uzun süre mücadele ettiği Lösemi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Emir için kök hücre ve ilik nakli adına binlerce vatandaş ülke genelinde bağış kampanyalarına destek olmuştu. - RİZE

Ardeşen, Şeremet, Rize, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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