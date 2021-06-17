Rize'de mobil aşı ekipleri sanayi sitesi çalışanlarını aşılıyor - Son Dakika

Okur, "Yarın da aşılarımız devam edecek şekilde planlamamızı yaptık. Gerek randevulu gerek randevusuz herkesi aşılanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi'nde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan Dr. Asuman Okur, gazetecilere, esnafa 6'şarlı gruplar halinde aşıları yaptıklarını ifade etti.

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