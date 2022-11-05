Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şeklide can verdi - Son Dakika
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Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şeklide can verdi

05.11.2022 18:05
Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şeklide can verdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşen 33 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşen 33 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi.

Olay, ilçeye bağlı Sefalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefalı köyünde yaşayan M.A. (46) isimli şahsın Çaylık alanda akrabası olan Elif Keskin (33) ile motorlu testereyle kışlık odun hazırlığı yapıyordu. Kesilecek odunu tutan Keskin'in ayağı takılarak M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Keskin'in cansız bedenini morga kaldırdı. Olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı. - RİZE

Kaynak: İHA
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Elif Keskin, Çayeli, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şeklide can verdi - Son Dakika

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