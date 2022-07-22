Rize'de muhtarlara üzüm sıkma makinesi dağıtıldı - Son Dakika
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Rize'de muhtarlara üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

22.07.2022 14:09
Rize'de muhtarlara üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ziraat Odasınca köy ve mahalle muhtarlara üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ziraat Odasınca köy ve mahalle muhtarlara üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Ziraat Odası önünde düzenlenen törene, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Avni Kahya, Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Kahya, bölgenin önemli kültürlerinden biri olan pekmez yapımını hem kolaylaştıracak hem de vatandaşların bu kültürden uzaklaşmasını engelleyecek güzel bir proje olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından törenle 40 köy ve mahalle muhtarına kura çekimiyle üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Avni Kahya, Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de muhtarlara üzüm sıkma makinesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de muhtarlara üzüm sıkma makinesi dağıtıldı - Son Dakika
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