Rize'de nisan ayında 2 silah imalathanesi ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Rize İl Jandarma Komutanlığınca, nisan ayı içerisinde 2 silah imalathanesinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, nisan ayı içerisinde, jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 2 adet silah imalathanesi, 4 ruhsatsız tabanca,

3 ruhsatsız av tüfeği,

4 tabanca kabzası ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, aramalarda 2 sahte araç plakası,

144 adet extacy (uyuşturucu hap) ele geçirildiği ayrıca çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 149 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulduğu ifade edildi.