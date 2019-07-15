Rize'de nişanda gıda zehirlenmesi şüphesi
11 saat önce
Rize'nin Ardeşen ilçesinde 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Rize Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:35 Kaynak: AA
'nin Ardeşen
ilçesinde 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alına bilgiye göre, ilçeye bağlı Armağan köyünde düzenlenen nişanda misafirlere tavuk, sarma ve pilav ikram edildi.
Yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.
Kentteki çeşitli hastanelere başvuran 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, nişanda dağıtılan yemeklerden numune alınması ve incelenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşlarına bilgi verildiği belirtildi.
Rize'de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik oldu Rize'de nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231'e çıktı 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları