Rize'de öğrenciler 32 ton elektronik atık topladı

Rize Belediyesi ile Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlatılan "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" kampanyası sona erdi.

Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, günümüzde bireysel olarak yaygın hale gelen elektronik atıkların zararlarının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Çevre bilincinin önemine işaret eden Metin, şunları kaydetti:

"Yıllar önce çocukluğumuzda pilleri bilinçsiz şekilde doğaya attığımız günlerden, bugün daha bilinçli neslin yaşadığı ve benzeri elektronik eşyaları biriktirerek geri dönüşüme kazandıran bir neslin var olduğu günlere gelmek bu gibi etkinliklerin yapılmasının işaretidir. Rize'de toplamda 32 ton elektronik atığın toplanması, geri dönüşüme kazandırılması çok anlamlı. Bundan sonraki süreçte de bu rakamın kat kat artması beklentimizdir. Bunun değerini bilmemiz lazım. Sokağı kirletirken aynı zamanda kendi evimizi, ilimizi ve tabiatımızı kirlettiğimizin farkında olmalıyız. Sıfır Atık Projesi kapsamında biz Rize Belediyesi olarak elimizden geleni yaparken, aynı hassasiyetle vatandaşlarımızı da şehrimizin temizliği noktasında hassas davranmaya davet ediyorum."

Konuşmanın ardından ankete katılan ve topladıkları atıklar ağırlığına göre derecelendirilen okullara ve öğrencilere ödülleri verildi.