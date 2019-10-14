Son Dakika Haberleri: Rize'de okulda deprem tatbikatı
Son Dakika Güncel Rize'de okulda deprem tatbikatı

Rize'de okulda deprem tatbikatı

1 saat önce

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından okulda deprem tatbikatı düzenlendi.

Rize'de okulda deprem tatbikatı, System.String[]

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından okulda deprem tatbikatı düzenlendi.

Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü" kapsamında, senaryo gereği 7,1 şiddetindeki depremin ardından yaralı ve personel tahliyesi tatbikatı yapıldı.

AFAD, 112 Acil Servis, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin katıldığı tatbikat öncesi, 504 öğrenci ve 70 öğretmene, deprem anında yapmaları gerekenler konusunda seminer verildi.

Seminer sonrası senaryo gereği çalan sirenlerle başlayan tatbikatta, önce okul güvenli şekilde boşaltıldı. Sınıf öğretmenleri eşliğinde öğrenciler, okul bahçesinde belirlenen alanda toplandı. Ardından binadaki yaralı öğrenciler, arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra dışarı çıkarıldı.

Okulda mahsur kalan bir öğrenci, AFAD tarafından sedyeyle çıkarılarak ambulansa konuldu. Öğrencilerden 2'si ise Rize Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince merdiven uzatılarak tahliye edildi.

Öğrenciler, büyük heyecanla izledikleri kurtarma tatbikatına, alkışlayarak destek verdi. Tatbikatı, çevre binalardan vatandaşlar da izledi.

Rize Belediyesi, AFAD, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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