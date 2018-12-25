Son Dakika Haberleri: Rize'de Okulda Yangın Paniği

Rize'de Okulda Yangın Paniği

25 dakika önce

Rize'de, Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Rize'de, Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 1545'de, Ekrem Orhon Mahallesi Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanları fark eden görevliler, okuldaki alarm zilini çalarak öğrencileri tahliye etti. İhbar üzerine okula itfaiye ev sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, paniğe neden olan çatı yangınını kısa sürede söndürdü. Öğrenciler de sınıflarına geri döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:47 Kaynak: DHA

Meslek Lisesi, Hasan Kemal Yardımcı, Rize, Güncel
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