Rize'de okullara

Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Kardeş Okullar Teknolojik Yenileme Projesi" hazırlandı.

Lisenin Bilgisayar Bölümü alan şefi Bahar Dündar Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe aktarmaları amacıyla "Kardeş Okullar Teknolojik Yenileme Projesi"ni hazırladı.

Öğrenciler, teknik desteğe ihtiyaç duyulan köy okullarının belirlenmesinin ardından idareci bilgisayarları ve akıllı tahtaların bakım ve tamiri ile bilgisayar laboratuvarlarının tesisat yenileme işlemlerine başladı.

Veliköy Uzun Mustafa Kopuz İlkokulu ve Ortaokulu'nun arızalı 10 bilgisayarını laboratuvarlarına getiren öğrenciler, öğretmenlerinin de desteği ile bilgisayarları tamir etti. Öğrenciler, ayrıca 50 bilgisayar ve 10 akıllı tahtanın da bakımını gerçekleştirdi.

Projeden yararlanmak için başvuran 5 köy okulundaki eksikliklerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

"Kardeş olmak hedefindeyiz"

Proje koordinatörü Bahar Dündar Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin pratik yapmasının yanı sıra topluma yararlı çalışma yürütmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bilgisayar öğretmeni olmayan okullardan gelen talepleri seve seve kabul ettiklerini belirten Öksüz, "Okul dışı öğrenme ortamlarına önem veriyoruz. Öğrenciler bu sayede teoride öğrendiklerini sahada çalışarak pekiştiriyorlar. Teoride bilgi vermek yetmiyor, bunları uygulamak da gerekiyor." dedi.

Yaptıkları bakım, onarım ve tesisat yenileme işlemlerine ilişkin de bilgi veren Öksüz, öğrencilerin projede yer almaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Öksüz, önceliklerinin köy okulları olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz kırsaldaki okullara el uzatmak. Kardeş olmak hedefindeyiz. Öğrencilerimizin başardığını görmekten mutlu oluyoruz. Bu çalışma sayesinde okullarımızı maddi yükten de kurtarmış oluyoruz." diye konuştu.

Projenin eylül ayında başladığını anımsatan Öksüz, okulların taleplerini sıra ile karşılamaya gayret edeceklerini vurguladı.

"Alanımla ilgili çalışmak eğlenceli geliyor"

"Kardeş Okullar Teknolojik Yenileme Projesi"nde yer alan 11. sınıf öğrencisi Sabri Kopuz, kendisinin de Veliköy Uzun Mustafa Kopuz İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim aldığını söyledi.

Mezun olduğu okulun bilgisayarlarını tamir etmekten dolayı gurur duyduğunu belirten Kopuz, "Burada okuduğumda bilgisayarlar bu kadar gelişmemişti. Teknoloji ilerledikçe bilgisayarlar da değişti. Biz, bilgisayarların tamir ve onarımlarına destek veriyoruz. Alanımla ilgili çalışmak eğlenceli geliyor." dedi.

Öğrencilerden Ufuk Başlantı ise proje kapsamında okullara alanlarıyla ilgili her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu anlatan Başlantı, öğrencilere okullarındaki bilgisayarları tamir ederek yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Veliköy Uzun Mustafa Kopuz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Lokman Topal da kendilerine teknik destek veren proje ekibine teşekkür etti.

Arızalı bilgisayarların tamir edilmesinin önemine dikkati çeken Topal, "İnşallah bundan sonra da birlikte çalışma fırsatımız olur." diye konuştu.