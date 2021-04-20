Rize'de orman yangını çıktı - Son Dakika

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Rize Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İl Özel İdaresi ve Kaçkar İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Rize Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Henüz bilinmeyen bir nedenle ilimiz Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altında tutulabilmesi için gerekli araç ve personel takviyesi yapılmış ve söndürme çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.