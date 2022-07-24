Şüpheliler hakkında Orman Kanunu'na muhalefet ve başkasına ait kimliği kullanma suçlarından da ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin ev ve eklentileri ile kamuya ait ormanlık alanda düzenlenen operasyonda, 566 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği, kenevir ekiminde kullanılan hortum ve gübre ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kalkandere, Kenevir, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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