Son Dakika Haberleri: Rize'de Ormanlık Alanda Yangın

Rize'de Ormanlık Alanda Yangın

1 saat önce

Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın köylülerin müdahalesiyle yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

Rize'de Ormanlık Alanda Yangın, System.String[]
Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın köylülerin müdahalesiyle yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Tektaş köyünde 8 dönümlük ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşlar yangını görünce muhtara ve itfaiyeye haber verdi. Dağlık arazi nedeniyle itfaiye aracın yangın yerine ulaşmazken köylüler alevleri kendi imkanlarıyla yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürdü. Köy muhtarı Recep Ali Şanal, "Yangının nasıl çıktığına dair bir bilgimiz henüz yok. Sadece burada çalışan köylülerden haberi aldık ve buraya geldik. Köylüce yangını kontrol altına alarak söndürdük. Ağaçların sulu olmasından dolayı ağaçlık alana bir zararı olmadı da alttaki kuru yapraklar hep yandı. Biraz korkuttu bizi köye inmesin diye mücadele ettik. Kazma küreklerle eski usul yangını söndürdük. Su yok bir şey yok. Yangın olan alanı torakla kazarak söndürmeye çalıştık, söndürdük" ifadelerini kullandı.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:51 Kaynak: İHA
İtfaiye, Rize, Güncel
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