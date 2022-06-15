Rize'de örnek çay bahçeleri turizme katkı sağlıyor - Son Dakika
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Rize'de örnek çay bahçeleri turizme katkı sağlıyor

15.06.2022 11:49
Rize'de örnek çay bahçeleri turizme katkı sağlıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde, çiftçiler tarafından özenle hazırlanan örnek çay bahçeleri, son dönemde kente gelen turistlerin gözde mekanları arasına girdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, çiftçiler tarafından özenle hazırlanan örnek çay bahçeleri, son dönemde kente gelen turistlerin gözde mekanları arasına girdi.

Doğu Karadeniz'de çay bahçelerinin yüzde 65'inin bulunduğu Rize'de, yaklaşık 128 bin üretici 529 bin 319 dekar alanda çay tarımıyla uğraşıyor.

Son yıllarda özellikle sosyal medya paylaşımlarının da etkisiyle dikkati çeken çay bahçeleri, kent turizminde önemli noktalardan biri haline geldi.

Tatillerini doğayla baş başa geçirmek için Rize'yi tercih eden turistler, çay hasadını birebir deneyimleme şansı yakalıyor.

Çayeli ilçesine bağlı Haremtepe köyündeki örnek çay bahçesini ziyaret edenler, yöresel kıyafetler giyip çay makasıyla hasat yapmaya çalışıyor.

"Haremtepe köyü turizm için çok önemli bir nokta oldu"

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, AA muhabirine, Rize'de tarım turizminin en önemli noktalarından birinin Haremtepe köyünde olduğunu söyledi.

Çayın her gün insanların masasına gelen, hayatın parçası bir ürün olduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Çaya sadece tarım ürünü olarak bakmıyoruz. Turizmin de bir parçası olarak bakıyoruz. Haremtepe köyü turizm için çok önemli bir nokta oldu. Yerli ve yabancı turistlerin artan ilgisi var. Buradaki çay bahçelerinin simetrik ve düzenli görüntü oluşturması, içinde ahşap Karadeniz evinin bulunması önemli. Çay bahçeleri ile Karadeniz mimarisi bir araya gelince adeta bir turizm lokasyonu oluşturdu."

Çiftçi, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla bölgeye ilginin arttığını ifade ederek, "Şelaleler ve kemer köprüler yanında güzel çay bahçeleri bölgeyi öne çıkaran noktalar. Bu noktalardan hareket ederek havaalanının da açılmasıyla bölge turizminin geleceğe dönük yönlendirilmesini ve yönetilmesini sağlayacağız." dedi.

Dünyanın her yerinden insanları Haremtepe köyündeki bahçelerde gördüklerini dile getiren Çiftçi, "İnsanların ilgisini çekiyor. Birçok kişi çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunuyor. Biz de bu tür fotoğrafları fuarlara götürerek bölgenin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Bunlar kar topu gibi büyüyerek şehrimize ekonomik getiri sağlayacak." diye konuştu.

Turistler yağmurda çay topluyor

İstanbul'dan ailesiyle gelen Mehmet Hanönü, Karadeniz'i gezerek Rize'ye geldiklerini belirterek, "Çok güzel bir doğa. İlk defa bahçeye girdik, çay topladık. Fotoğrafları görerek geldik ama iyi ki gelmişiz. Çay toplayanları görme şansımız oldu. Fotoğraflardan çok daha güzel." dedi.

Dilek İşler ise Nevşehir'den tatil amacıyla bölgeye ilk kez geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

"İlk kez çay bahçesine geldik. Burada teyzelerle çay hasadı yapabilmek çok güzel bir duygu oldu. Pandemi nedeniyle uzunca bir süre dışarı çıkamıyorduk. Doğayla iç içe çok güzel bir tatil oluyor. Doğaseverler için Karadeniz mükemmel. Yağmurun sürekli yağması bile çok güzel. Bölgeye gelirken yağmur ara ara yağıyordu. Çay hasadı yaparken yağmura yakalandık. Tecrübe etmek istediğim bir şeydi."

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Kaynak: AA

Karadeniz, Çayeli, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de örnek çay bahçeleri turizme katkı sağlıyor - Son Dakika

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