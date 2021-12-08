Rize'de örtü yangınının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Rize'de örtü yangınının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan örtü yangınının sıçradığı ev zarar gördü.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan örtü yangınının sıçradığı ev zarar gördü. Çağlayan köyünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin arazisindeki çalıları temizlemek için yaktığı ateşin rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçraması üzerine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen örtü yangınına, Rize Belediyesi ve Kaçkar Belediyeler Birliği itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, Kemal Özgenç'e ait ahşap ev kullanılamaz hale geldi, yanındaki 2 katlı evin çatısında ise hasar oluştu. Kaçkar Belediyeler Birliği İtfaiye Başkanı ve Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Köy Muhtarı Osman Süleyman Ağaoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 20 dönümlük alanda örtü yangını çıktığını söyledi. "Belli bölgelerde yanma oldu. Erken müdahaleyle kısa sürede yangın söndürüldü." diyen Ağaoğlu, yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Evi yanan Kemal Özgenç ise dağlık arazideki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek, çok korktuklarını dile getirdi.

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