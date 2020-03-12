Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu - Son Dakika

Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu

6 saat önce

Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğuTÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Rize'de üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otobüs terminaline akın etti.

Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Rize'de üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otobüs terminaline akın etti. Aşırı kalabalık nedeniyle yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, tatil kararının ardından memleketlerine gitmek için otobüs terminaline akın etti. Otobüs yazıhaneleri önünde kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet almak için uzun süre bekledi. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler koyarak, talepleri karşılaşamaya çalıştı.

Memleketine giden Müslüm Ateş, Gaziantep'e gideceğim. Pazartesi gününe bilet var. Burada büyük bir yoğunluk oluştu, herkes memleketine gitmek istiyor. 2-3 saattir bekliyoruz, otobüste yer var mı bilmiyorum Sıramı bekleyip gişeye ulaşıp sorup öğreneceğim? dedi. Yurtta arkadaşlarla otururken tatil kararını öğrendiğini belirten Murat Demirkıran da, Hemen Otogara geldik. Evimize ailemizin yanına gideceğiz diye konuştu. Selin Demir ise Tatil kararını sosyal medyadan öğrendim. Hemen bilet almaya geldim ancak çok yoğunluk var. Şanlıurfa'ya gideceğim. İnşallah bilet bulup gidebilirim ifadelerini kullandı.

Otobüs firması sahibi Emin Sarımehmet, kararın alınması ile beraber yoğunluk oluştuğunu belirterek, Bir anda bin öğrenci geldi. Ek seferler koyduk, öğrenciler biraz beklemek zorunda kalıyor ancak muhakkak memleketlerine göndereceğiz dedi.

Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
05:46 Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı
05:44 ABD'de koronavirüs korkusu eğitime darbe vuruyor - NEW
05:44 Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükseldi
05:43 New York'ta koronavirüsün merkezi olan New Rochelle'a askerden gıda yardımı
05:42 İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]