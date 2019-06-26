Rize'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Rize
'nin Ardeşen
ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Gürcistan
uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jemail Lakabadze (29) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu
Ardeşen geçişinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile Beitchike (56) ve Makvela Lakabadze (54), Tamar Cebelidze (70) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beitchike Lakabadze ve Tamar Cebelidze kurtarılamadı.
Tedavisi süren diğer yaralılardan Makvela Lakabadze'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Emniyet ekipleri, kazayı Gürcistan'ın Trabzon
Başkonsolosluğuna bildirdi. İşlemlerin ardından cenazeler, ülkelerine götürülecek.