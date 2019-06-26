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Rize'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

33 dakika önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Gürcistan uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Rize'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Rize'nin Ardeşen ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Gürcistan uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jemail Lakabadze (29) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen geçişinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile Beitchike (56) ve Makvela Lakabadze (54), Tamar Cebelidze (70) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beitchike Lakabadze ve Tamar Cebelidze kurtarılamadı.
Tedavisi süren diğer yaralılardan Makvela Lakabadze'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Emniyet ekipleri, kazayı Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğuna bildirdi. İşlemlerin ardından cenazeler, ülkelerine götürülecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:03 Kaynak: AA
Gürcistan, Rize, Güncel
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