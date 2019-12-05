Son Dakika Haberleri: Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Rize'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Rize'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Melek Kulaksız yönetimindeki 53 AAL 717 plakalı otomobil, güney çevre yolu Timya Vadisi mevkisinde bariyerlere çarparak alt yola düştü.

Kazada sürücü ile eşi Recep ve kızı Merve Kulaksız (10) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve kızı Rize Devlet Hastanesine, sürücü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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