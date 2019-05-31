Son Dakika Haberleri: Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı
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Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı

44 dakika önce

Rize'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı, System.String[]
Rize'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda Sergen Kuyumcu'nun (26) kullandığı 53 FJ 107 plakalı otomobil, Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Akın, Nuray, Fehmiye, Sultan, Ali, Eren Ulaş (7) ve Yiğit Arda Kuyumcu (4) yaralandı.
Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:00 Kaynak: AA
Karadeniz Sahil Yolu, Rize, Güncel
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