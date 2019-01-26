Rize'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
Rize'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Rize
'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sezgin Cürebal'in kullandığı 61 BT 964 plakalı otomobil, İslampaşa Mahallesi Menderes
Bulvarı'nda karşı yönden gelen Lokman Koçali idaresindeki 53 BA 240 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile kamyonetteki Hüseyin Peçe, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:41 Kaynak: AA
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