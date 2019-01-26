Son Dakika Haberleri: Rize'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Rize'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Rize'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Rize'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Rize'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sezgin Cürebal'in kullandığı 61 BT 964 plakalı otomobil, İslampaşa Mahallesi Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen Lokman Koçali idaresindeki 53 BA 240 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile kamyonetteki Hüseyin Peçe, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Menderes, Rize, Güncel
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