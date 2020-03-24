Rize'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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Rize'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
6 saat önce
Rize'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Rize'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İyidere'den Rize istikametinde seyir halinde olan Murat Öztürk yönetimindeki 61 KK 131 plakalı otomobil ile Çiftekavak kavşağında dönüş yapmak isteyen İsmail Yılmaz'ın kullandığı 07 BFN 55 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Numan, Melek, Gülizar ve Gökhan Aksoy, İsmail Öztürk ve Emir Turaboğlu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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