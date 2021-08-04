Rize'nin İyidere ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AC 286 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda Bircan Demir yönetimindeki 53 M 0791 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçti. Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rize'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika