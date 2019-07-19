Son Dakika Haberleri: Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Reşit Kibar idaresindeki 34 RK 1015 plakalı otomobil, Ayder Yaylası'nın 14. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Fatma Beyazpınar ve Dilek Periz yaralandı.
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Beyazpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:56 Kaynak: AA
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