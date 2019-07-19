Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Rize Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:56 Kaynak: AA
'nin Çamlıhemşin
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Reşit Kibar idaresindeki 34 RK 1015 plakalı otomobil, Ayder Yaylası'nın 14. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Fatma Beyazpınar ve Dilek Periz yaralandı.
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Beyazpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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