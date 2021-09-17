Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Balıkçı köyünde, İsmail Babal yönetimindeki 53 AAM 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Babal ve otomobilde bulunan eşi Nuran Babal yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rize'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika