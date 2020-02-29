Rize'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Rize'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Rize'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Rize'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Rize'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Arslantürk yönetimindeki 58 BP 250 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu Mahallesi geçişinde bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenerek su kanalına devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Meltem, Ayaz ve Rüzgar Arslantürk ile Mehmet Tüysüz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karadeniz Sahil Yolu, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 00:54:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]