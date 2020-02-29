Rize'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Rize'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakan Arslantürk yönetimindeki 58 BP 250 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu Mahallesi geçişinde bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenerek su kanalına devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Meltem, Ayaz ve Rüzgar Arslantürk ile Mehmet Tüysüz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.