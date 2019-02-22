Son Dakika Haberleri: Rize'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

Rize'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

1 saat önce

Rize'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Rize'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, System.String[]
Rize'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Veliköy-Taşlık köyü bağlantı yolunda Adem Meral'in kullandığı 53 AJ 925 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Meral, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Veliköy, Adem Meral, Rize, Güncel
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