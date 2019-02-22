Rize'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
1 saat önce
Rize'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Rize
'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Veliköy-Taşlık köyü bağlantı yolunda Adem Meral
'in kullandığı 53 AJ 925 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Meral, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:52 Kaynak: AA
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