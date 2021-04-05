RİZE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, özel bölmeye gizlenmiş 8 tabanca ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, aracın vites kolunun altındaki özel bölmenin yanı sıra farklı yerlere saklanmış 8 adet el yapımı tabanca, 8 şarjör ve 29 fişek ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.B., V.T., C.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › RİZE'DE OTOMOBİLDE 8 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - Son Dakika