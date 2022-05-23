Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi

23.05.2022 14:07
Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobildeki elektrik süpürgesi içerisine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçildi.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobildeki elektrik süpürgesi içerisine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu bir otomobilin il merkezinde durdurulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan koli içerisinde elektrikli süpürge haznesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili otomobilde bulunan B.K. gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte gözaltına alınan B.K, S.E. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 3 şahıs çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştır."

YORUMLAR
500
Ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı Ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:15:58. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement