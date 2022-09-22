Rize'de otomobile gizlenen 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Rize'de otomobile gizlenen 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

22.09.2022 18:06
Rize'de otomobile gizlenen 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Rize'de otomobile gizlenmiş 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Rize'de otomobile gizlenmiş 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, arka lastiklerin aks kesişimine gizlenmiş torbalar içerisinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de otomobile gizlenen 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de otomobile gizlenen 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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